Память погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем почтили в Сочи

Памятная церемония прошла 25 декабря. Представители администрации города и района, депутаты, военные, руководители силовых структур и правоохранительных органов, студенты Сочинского медколледжа, жители и гости города. возложили цветы к памятному знак на аллее Славы в Адлерском районе.

Собравшиеся почтили память жертв катастрофы минутой молчания.

«С момента тех страшных событий, которые потрясли жителей нашей страны и всего мира, прошло шесть лет. Настоящие патриоты России ушли безвозвратно. Приносим искренние слова поддержки и соболезнования родным и близким. Память о них навсегда с нами. Их служение Родине — урок, на котором мы воспитываем сейчас нашу молодежь», — сказал замглавы Сочи Вадим Снегирев.

Авиакатастрофа, в которой погибли 92 человека, произошла 25 декабря 2016 года. Среди погибших были них восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, 64 артиста военного Ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских СМИ и двое госслужащих и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в День защиты детей на набережной Мзымты в Адлере открыли памятник Доктору Лизе.