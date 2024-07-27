Память погибших на Донбассе детей почтили у Войскового собора в Краснодаре

День памяти детей-жертв войны на Донбассе, который отмечается 27 июля, краснодарцы и гости города почтили у стихийного мемориала, расположенного у Войскового собора Александра Невского.

В этот день скорбящие горожане несут сюда детские игрушки и цветы, зажигают свечи. по словам заместителя исполнительного директора Ассоциации Ветеранов СВО Дмитрия Кириленко, люди пришли сюда, чтобы почтить память ребятишек, ставших безвинными жертвами бездумных, слепых, чудовищных ударов киевских террористов.

Собравшиеся у Поклонного креста почтили память умерших малышей минутой молчания. Участники мероприятия принесли с собой таблички с именами маленьких жителей Донбасса, ставших жертвой ракетных и артиллерийских обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республиках.

— Наши дети стали ангелами просто за то, что они хотели говорить на русском языке. Их братья, их отцы ушли в ополчение, а их теперь с нами нет. Нельзя забывать этих детей, и нужно сделать все, чтобы этого не допустить ни в коем случае, — сказала руководитель краснодарского Комитета семей воинов Отечества и благотворительного фонда «Добро и дело» Анна Артемьева.

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