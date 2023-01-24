Пакт о ненападении: Лукашенко заявил о предложении со стороны Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о предложении Киева заключить пакт о ненападении в ходе совещания об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.

При этом Лукашенко не конкретизировал, когда и от кого получил это предложение.

«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно», — сказал Лукашенко.

В ходе совещания он также подчеркнул, что сейчас Беларуси нужно «сплотиться, чтобы выжить, чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы», сообщает БЕЛТА.

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