Паблики Краснодара возмутились, спутав флаг Сербии с перевернутым триколором РФ

В Telegram-канале администрации Краснодара 1 апреля вышел пост, посвященный городскому проекту Всероссийского форума «Пост №1».

После публикации этой новости в некоторых городских пабликах отметили, что на одной из фотографий запечатлен перевернутый триколор РФ. Некоторые пользователи возмутились этому.

Ситуацию с флагом прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Видим в соцсетях возмущения по поводу «перевернутого» флага России на фото. Поясняем: фотография сделана на Всероссийском форуме «Пост №1», на который в Краснодар приезжала делегация из Сербии. На фото изображен флаг именно этой страны», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

Третий Всероссийский патриотический форум активистов движения «Пост № 1» пройдет в столице Кубани с 22 по 26 апреля. На форум приедут 47 команд из российских городов и городов-побратимов, сообщает официальный интернет-портал администрации Краснодара.

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