Ожог за несколько секунд: врач объяснила, почему нельзя смотреть на сварку

Сварочные работы очень опасны из-за мощного ультрафиолетового излучения: если задержать взгляд на искрах, можно получить ожог глаз.

Смотреть на работы без специальной защиты нельзя даже несколько секунд. Об этом рассказала врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства Ирина Лещенко.

«Прохожему достаточно засмотреться на сварку всего на несколько секунд, и через 4–6 часов у него может возникнуть резкая боль в глазах и начаться обильное слезотечение. Все дело в мощном ультрафиолетовом излучении от сварки. Его можно сравнить со снежной болезнью, когда человек зимой получает ожог глаз из-за ультрафиолетовых лучей, отраженных от снега», — рассказала врач.

Лечить самостоятельно ожог глаз нельзя: при любых неприятных ощущениях важно сразу обратиться к специалисту, отметила офтальмолог.

«Люди должны понимать, что если заболели глаза, то надо все бросать и бежать к врачу. Даже если боль возникла глубокой ночью, через несколько часов после того, как вы посмотрели на сварку. Это не кожа, которая все-таки регенерирует. Ткань роговицы вообще не регенерирует. По меньшей мере врач сможет закапать в глаза обезболивающие капли и оценить повреждения», — цитирует Ирину Лещенко радио Sputnik.

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