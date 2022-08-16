Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Озеро Абрау попало в топ самых популярных среди российских туристов

Общество
16.08.2022 08:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/ozero-abrau-popalo-v-top-samyh-populyarnyh-sredi-rossijskih-turistov
Видео канала «Кубань 24»

Соответствующий рейтинг составил сервис бронирования жилья. Также на первых строках оказались водоемы Оренбургской и Тверской областей, Карелии и Башкирии.

Туроператоры отметили, что отдых на озерах туристы чаще выбирают в бархатный сезон. В основном это туры на выходные протяженностью до трех дней. Стоимость размещения в отелях на берегу водоемов в среднем составляет 4,5 тыс. рублей в сутки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Абрау-Дюрсо попало в топ-10 курортов России для отдыха у озера за 2021 год.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Сочи пропускная способность погранперехода в Абхазию увеличится на 1 тыс. машин в сутки
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
Прямой эфир
Мы в соцсетях