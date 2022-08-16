Озеро Абрау попало в топ самых популярных среди российских туристов
Общество
16.08.2022 08:24
Соответствующий рейтинг составил сервис бронирования жилья. Также на первых строках оказались водоемы Оренбургской и Тверской областей, Карелии и Башкирии.
Туроператоры отметили, что отдых на озерах туристы чаще выбирают в бархатный сезон. В основном это туры на выходные протяженностью до трех дней. Стоимость размещения в отелях на берегу водоемов в среднем составляет 4,5 тыс. рублей в сутки.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Абрау-Дюрсо попало в топ-10 курортов России для отдыха у озера за 2021 год.
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