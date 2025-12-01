Оздоровительный комплекс «Дагомыс» в Сочи открылся спустя пять лет

Закрывшийся во время пандемии коронавируса центр 1 декабря встретил первых гостей.

Как сообщили в пресс-службе Управления делами президента Российской Федерации, всего в комплексе «Дагомыс» 1 тыс. 3 номера, что позволяет принимать одновременно около 2 тыс. отдыхающих.

В управделами ожидают, что с наступлением тепла количество гостей начнет расти и достигнет пика к следующему теплому сезону.

Оздоровительный комплекс «Дагомыс» расположен на территории старинного дендропарка площадью 30 га, в 300 м от моря. Протяженность набережной — 1,1 км.

Также здесь работает медицинский центр с лечебно-диагностической и реабилитационной базой.

История «Дагомыса» началась в 1870 году с момента приобретения данного участка Департаментом уделов для царя Александра II с дальнейшей передачей по наследству Александру III и Николаю II. Выбор пал именно на это место, поскольку летом там прохладнее, чем в других местах черноморского побережья.

В 1872 году на территории площадью 2,5 тыс. десятин основали крупное хозяйство, молочную ферму, посадили фруктовые сады, декоративные растения, а также построили небольшой поселок для крестьян. Управлял царским имением князь Григорий Успенский. Большая часть парка сохранилась до сих пор.

Гостиничный комплекс в форме трилистника и высотой в 27 этажей построили в 1982 году. В то время он принадлежал Госкоминтуристу, в 1994 году был передан в ведение Управделами президента РФ. Перед Олимпиадой 2014 года в комплексе завершилась масштабная реконструкция, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Сочи построят лечебный комплекс «Вера» стоимостью 16 млрд рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.