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Отсылку на морпеха с позывным «Струна» нашли в игре «Escape from Tarkov»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otsylku-na-morpeha-s-pozyvnym-struna-nashli-v-igre-escape-from-tarkov
Отсылку на морпеха с позывным «Струна» нашли в игре «Escape from Tarkov»
Фото t.me/RVvoenkor

Отсылку на популярного героя СВО — морского пехотинца 810-й бригады Черноморского флота с позывным «Струна» Владислава Головина обнаружили любители видеоигры.

По их словам, после введения обновления в игру добавили красный рюкзак, похожий на тот, который носил «Струна» в зоне спецоперации при выполнении боевых задач в Мариуполе.

Владислав Головин, известный под позывным «Струна», присоединился к кадровой программе для участников СВО «Время героев», сообщает телеканал «360».

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