Отслоилась облицовка: власти Геленджика опровергли факт вандализма на братской могиле советских воинов

В соцсетях распространили информацию о том, что на братской могиле на улице Горной вандалы повредили плиты с фамилиями захороненных на мемориале солдат.

По данным мэрии города-курорта, инцидент произошел 15 марта на «Мемориальном комплексе: братская могила 803 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками». На записи камер видеонаблюдения видно, что произошло отслоение керамогранитных облицовочных плит, которые при падении разбились.

«Мемориал является объектом культурного наследия, был проведен комиссионный осмотр места обрушения. В настоящий момент управление ЖКХ ведет документальную работу по подготовке к восстановлению плит на объекте. По предварительным данным, на восстановление потребуется 300 тыс. рублей», — сообщает Telegram-канал администрации Геленджика.

Читайте также: в Новороссийске полиция начала проверку по факту повреждения памятника воинам-малоземельцам.