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Отслоилась облицовка: власти Геленджика опровергли факт вандализма на братской могиле советских воинов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/otsloilas-oblitsovka-vlasti-gelendzhika-oprovergli-fakt-vandalizma-na-bratskoj-mogile-sovetskih-voinov
Отслоилась облицовка: власти Геленджика опровергли факт вандализма на братской могиле советских воинов
Фото скриншот с видео t.me/adm_gelen

В соцсетях распространили информацию о том, что на братской могиле на улице Горной вандалы повредили плиты с фамилиями захороненных на мемориале солдат.

По данным мэрии города-курорта, инцидент произошел 15 марта на «Мемориальном комплексе: братская могила 803 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками». На записи камер видеонаблюдения видно, что произошло отслоение керамогранитных облицовочных плит, которые при падении разбились.

«Мемориал является объектом культурного наследия, был проведен комиссионный осмотр места обрушения. В настоящий момент управление ЖКХ ведет документальную работу по подготовке к восстановлению плит на объекте. По предварительным данным, на восстановление потребуется 300 тыс. рублей», — сообщает Telegram-канал администрации Геленджика.

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