Отреставрированную на Кубани «Катюшу» вернули в музей «Сталинградская битва»
Общество
18.04.2024 17:00
Реставрационные работы боевой машины реактивной артиллерии БМ-13 времен Великой Отечественной войны выполнили специалисты из Абинского района в своей мастерской «Машины Победы».
Кубанские мастера в рамках реставрации легендарной «Катюши» восстановили поврежденные элементы кузова и выполнили покраску.
После реставрации «Катюшу» вернули в музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде. Боевой автомобиль снова установили на площади возле музея-панорамы, где он находился много лет.
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