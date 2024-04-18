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Отреставрированную на Кубани «Катюшу» вернули в музей «Сталинградская битва»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otrestavrirovannuyu-na-kubani-katyushu-vernuli-v-muzej-stalingradskaya-bitva
Отреставрированную на Кубани «Катюшу» вернули в музей «Сталинградская битва»
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Реставрационные работы боевой машины реактивной артиллерии БМ-13 времен Великой Отечественной войны выполнили специалисты из Абинского района в своей мастерской «Машины Победы».

Кубанские мастера в рамках реставрации легендарной «Катюши» восстановили поврежденные элементы кузова и выполнили покраску.

После реставрации «Катюшу» вернули в музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде. Боевой автомобиль снова установили на площади возле музея-панорамы, где он находился много лет.

Читайте также: танки и другую технику музея «Военная горка» в Темрюке отреставрировали к концу 2023 года. Один из крупнейших музеев боевой техники на юге России открыли в Темрюке 40 лет назад.

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