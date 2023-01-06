Отреставрированная яхта 1937 года начнет курсировать на озере Абрау
Общество
06.01.2023 10:20
Речь идет о яхте Franklin, которая была спущена на воду в США в 1937 году. Она начнет курсировать по озеру Абрау после реставрации.
На яхте, кроме экскурсии по озеру, гостям предложат дегустацию блюд и игристых вин. Об этом 6 января сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
«На территории озера Абрау начнет курсировать отреставрированная яхта Franklin. Она была спущена на воду в США в 1937 году. Вместимость судна не более 12 пассажиров. Спустя более 80 лет яхта переехала в село Абрау-Дюрсо», — цитирует Руппеля ТАСС.
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