Отпуск за границей: большинство жителей Кубани выбрали отдых в Турции, Армении и Израиле

Аналитики российского сервиса бронирования гостиниц выяснили, какие туристические направления жители Краснодарского края выбрали для заграничных поездок на отдых в 2023 году.

Исследователи изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов продолжительностью от 7 до 14 дней. Так, 51% пользователей сервиса из Краснодарского края решили провести отдых в России, в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились 17% и 32% соответственно.

Чаще всего для отдыха за границей жители Кубани выбирали Турцию, Армению, Израиль, АОЭ и Узбекистан. Из российских направлений наиболее популярными для летнего отпуска стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Анапа, Геленджик, Красноярск, Тюмень, Ялта, Кисловодск и Екатеринбург.

Также, согласно статистике, этим летом жители края планируют свои отпускные путешествия в среднем на 10 дней. При этом в России средняя цена одной ночи в отеле составит около 6,3 тыс. рублей, а за рубежом — 8,1 тыс. рублей.

Если брать данные по всей стране, то 81% пользователей сервиса остались отдыхать летом в России, в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились в отпуск 8% и 11% соответственно, сообщили в пресс-службе «Яндекс».

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