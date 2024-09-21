Отправившего клиента в «вечность» с помощью мухоморов гуру будут судить в Сочи

Следователи Адлерского района Сочи СКР по краю считают, что «целитель», обещавший умершему от отравления грибами мужчине незабываемые ощущения, оказывал небезопасные услуги.

Если говорить юридическим языком, то уголовное дело в отношении молодого человека возбуждено после оказания «услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего наступила смерть мужчины (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Трагический случай произошел в январе 2024 года. Юный 20-летний «сенсей» рассказывал в соцсетях байки о пользе употребления внутрь в различном виде ядовитых грибов. Затем сочинский «шаман» организовал нелегальные платные курсы по употреблению напитков из мухоморов.

Следователи установили, что в начале года фигурант уголовного дела и 25-летний приезжий из Архангельской области решили пройти коллективный ретрит (практика временного ухода от повседневной жизни с целью восстановления внутреннего равновесия и духовного роста) в коттедже садового товарищества «Эдельвейс». Там архангелогородец выпил настойку из мухоморов и на следующий день, 6 февраля умер от отравления грибами.

Обвиняемый в отравлении уже признал себя виновным. Уголовное дело направлено в один из судов Сочи.

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