Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Отопительный сезон завершается в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otopitelnyj-sezon-zavershaetsya-v-krasnodare
Отопительный сезон завершается в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Всем потребителям централизованной системы отопления в краевой столице прекратят подачу тепла.

Соответствующее постановление 13 апреля подписал мэр Краснодара Евгений Наумов. Отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится выше 8 °С.

Кроме того, отопительный сезон 17 апреля завершается и в прибрежной зоне Сочи, а 20 апреля подачу тепла прекратят в село Харциз Первый и поселок Красная Поляна.

В Анапе и Туапсе отопительный сезон закрыли 15 апреля, а сегодня к ним присоединятся Геленджик и Новороссийск.

Читайте также: отопительный сезон заканчивается на Кубани — где больше всего должников за тепло?

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 апреля
Страшный сон гельминтов: какая еда избавит организм от червей-паразитов
Страшный сон гельминтов: какая еда избавит организм от червей-паразитов
Топ-10 корейских дорам по версии пользователей соцсетей
Топ-10 корейских дорам по версии пользователей соцсетей
Советы врача: что делать при выпадении волос после инфекции
Советы врача: что делать при выпадении волос после инфекции
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодарском крае стартовало голосование по выбору зеленых зон для благоустройства
  2. В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР
  3. СК: по подозрению в убийстве 18-летнего парня в Краснодаре задержали приезжего из Оренбургской области
  4. Концерт группы Shortparis отменили в Краснодаре
  5. Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
  6. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях