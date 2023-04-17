Отопительный сезон завершается в Краснодаре
Общество
17.04.2023 08:33
Всем потребителям централизованной системы отопления в краевой столице прекратят подачу тепла.
Соответствующее постановление 13 апреля подписал мэр Краснодара Евгений Наумов. Отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится выше 8 °С.
Кроме того, отопительный сезон 17 апреля завершается и в прибрежной зоне Сочи, а 20 апреля подачу тепла прекратят в село Харциз Первый и поселок Красная Поляна.
В Анапе и Туапсе отопительный сезон закрыли 15 апреля, а сегодня к ним присоединятся Геленджик и Новороссийск.
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