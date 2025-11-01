Открытую в честь участвовавших в Крымской весне казаков часовню освятили в Керчи

Церемония прошла в храме апостола Андрея Первозванного 1 ноября.

На мероприятии выступили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы, казачий генерал Николай Долуда, епископ Феодосийский и Керченский преосвященнейший Иларион, войсковой священник ККВ протоиерей Иоанн Гармаш.

Высота часовни с учетом креста — 16 м. Ее воздвигли в честь воссоединения Республики Крым и города-героя Севастополя с Российской Федерацией и участия в этом историческом событии казаков Кубанского казачьего войска. Прошение об этом от настоятеля храма отца Николая подписал в апреле 2021 года митрополит Феодосийский и Керченский Платон. Строительство стартовало в мае 2024 года и завершили в сентябре 2025. Работы провели на благотворительные средства.

Губернатор отметил, что Крым и Кубань всегда связывали добрые и дружеские отношения, а события Крымской весны укрепили их. Тогда в этом очень помогли кубанские казаки, которые и сегодня защищают Родину, выполняя боевые задачи на СВО.

«У нас общие вызовы, и я уверен: вместе обязательно с ними справимся. Потому что мы защищаем себя, свою идентичность, память предков и тех, кто еще не родился. Но главное — мы защищаем свою землю, которую никому не отдадим, стоим за историческую правду», — добавил он.

В феврале 2014 года крымчане решили воссоединиться с исторической Родиной. Тогда первыми, кто пришел на помощь, стали кубанские казаки. В ночь на 27 февраля более 100 добровольцев прибыли в Керчь, где при храме апостола Андрея Первозванного им предоставили ночлег. Порядка 900 казаков защищали стратегические объекты Крыма и следили за порядком перед референдумом.

Сергей Аксенов подчеркнул, что часовню открыли по инициативе депутата Госдумы, который до 2020 года был атаманом Кубанского казачьего войска, Николая Долуды. В 2014 году именно в этом месте высадившиеся кубанские казаки получили приют. Он выразил признательность кубанским казакам за помощь, отметив, что открытие православной часовни в Керчи — символ всеобщего единства.

«Вместе мы прошли достаточно сложный путь. Но единение и сплоченность, единодушие крымчан и всех жителей нашей большой страны помогли нам реализовать давнюю мечту, восстановить историческую справедливость и вернуться на Родину», — отметил глава Крыма.

Николай Долуда рассказал об участии ККВ в тех событиях Крымской весны. Почти месяц казаки с участниками специального подразделения «Беркут» находились на боевом дежурстве. Одной из задач было — перекрыть границу Республики Крым и Херсонской области. К вечеру 1 марта 240 казакам удалось встать на Турецком валу с оружием в руках во главе с атаманами Таманского отдела Иваном Безуглым и Черноморского округа Сергеем Савотиным. Они охраняли общественный порядок, досматривали поезда из Украины.

«Остальные перекрывали возможность вывода боевой техники, вооружения и боеприпасов из 38 воинских частей Украины, которые в этом время были на территории Республик Крым. Так три недели мы выполняли поставленные задачи, за что низкий поклон братьям-казакам. За первые 3-4 суток было 8 тыс. заявлений от казаков, что они были готовы присоединиться», — сообщил Долуда.

Святой апостол, чье имя носит храм, один из 12 апостолов Иисуса Христа. Его почитают как ближайшего последователя Спасителя. Он считается покровителем России и моряков всех флотов. Крест, на котором был распят святой Андрей, увековечили на флаге Военно-морского флота России — Андреевском флаге, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

