Открытие Яблоновского моста в Краснодаре перенесли

Открытие Яблоновского моста было намечено на 15 июня, но дату перенесли, чтобы дополнительно убедиться в безопасности объекта.

Работы на мосту вели четыре года и планировали открыть его на год раньше намеченного срока.

«Событие должно было состояться сегодня, 15 июня, но дату решили перенести, чтобы еще раз убедиться в безопасности объекта. На мосту нанесли новую разметку, сейчас проводят необходимые работы», — рассказал корреспондент «Кубань 24».

По предварительным данным, открытие моста планируется в конце недели. Движение на мосту будет осуществляться по четырем полосам, также на нем предусмотрена пешеходная часть и зона для велосипедистов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», завершить строительство Яблоновского моста планировали в 2024 году, но благодаря федеральной поддержке сроки удалось существенно сократить. Движение по Яблоновскому мосту планировали запустить по временной схеме на двух полосах. Протяженность нового моста составляет 1 км.