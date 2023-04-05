Открытие магазинов Zara, Bershka и Stradivarius в Краснодаре планируется в начале мая

Магазины откроют под новыми названиями.

«Сейчас ведется полномасштабная подготовка к открытию магазинов. Они собираются возвращаться», — рассказал источник в краснодарском ТРЦ OZ MALL.

Магазины группы Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и Stradivarius собираются открываться под новыми названиями. Это Maag, Dub, Ecru, Vilet, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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