Открытие магазинов Zara, Bershka и Stradivarius в Краснодаре планируется в начале мая
Экономика
05.04.2023 18:45
Магазины откроют под новыми названиями.
«Сейчас ведется полномасштабная подготовка к открытию магазинов. Они собираются возвращаться», — рассказал источник в краснодарском ТРЦ OZ MALL.
Магазины группы Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и Stradivarius собираются открываться под новыми названиями. Это Maag, Dub, Ecru, Vilet, пишет «Коммерсантъ-Кубань».
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