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Открытие магазинов Zara, Bershka и Stradivarius в Краснодаре планируется в начале мая

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/otkrytie-magazinov-zara-bershka-i-stradivarius-v-krasnodare-planiruetsya-v-nachale-maya
Открытие магазинов Zara, Bershka и Stradivarius в Краснодаре планируется в начале мая
Фото unsplash.com

Магазины откроют под новыми названиями.

«Сейчас ведется полномасштабная подготовка к открытию магазинов. Они собираются возвращаться», — рассказал источник в краснодарском ТРЦ OZ MALL.

Магазины группы Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и Stradivarius собираются открываться под новыми названиями. Это Maag, Dub, Ecru, Vilet, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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