Открытие городского пляжного комплекса в Краснодаре перенесли на 2024 год
Пляжный комплекс площадью 2,9 га планировали открыть на берегу Краснодарского водохранилища в станице Старокорсунской весной 2023 года.
О решении перенести открытие пляжа на следующий год стало известно 24 января.
«В свете сложившейся внешнеэкономической ситуации идет обсуждение новых условий финансирования с кредитными организациями. В связи с чем инвестор планирует открытие комплекса в 2024 году», — сообщили в администрации Краснодара.
Сообщается, что инвестором проекта остается ООО «Курортный центр «Кукуруза», входящий в группу компаний «Рус Курорт». На объекте уже провели подготовительные работы. Завершено проектирование наземной части комплекса. Изготовлено необходимое оборудование и малые архитектурные формы, сообщает «РБК Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», согласно плану, на участке установят теневые навесы, кабинки для переодевания, душевые, временные павильоны и киоски. Кроме того, оборудуют туалеты, питьевые фонтанчики, пункты проката инвентаря, медпункты, спортивные и детские площадки.
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