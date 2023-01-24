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Открытие городского пляжного комплекса в Краснодаре перенесли на 2024 год

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otkrytie-gorodskogo-plyazhnogo-kompleksa-v-krasnodare-perenesli-na-2024-god
Открытие городского пляжного комплекса в Краснодаре перенесли на 2024 год
Фото t.me/alekseenko_krd

Пляжный комплекс площадью 2,9 га планировали открыть на берегу Краснодарского водохранилища в станице Старокорсунской весной 2023 года.

О решении перенести открытие пляжа на следующий год стало известно 24 января.

«В свете сложившейся внешнеэкономической ситуации идет обсуждение новых условий финансирования с кредитными организациями. В связи с чем инвестор планирует открытие комплекса в 2024 году», — сообщили в администрации Краснодара.

Сообщается, что инвестором проекта остается ООО «Курортный центр «Кукуруза», входящий в группу компаний «Рус Курорт». На объекте уже провели подготовительные работы. Завершено проектирование наземной части комплекса. Изготовлено необходимое оборудование и малые архитектурные формы, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», согласно плану, на участке установят теневые навесы, кабинки для переодевания, душевые, временные павильоны и киоски. Кроме того, оборудуют туалеты, питьевые фонтанчики, пункты проката инвентаря, медпункты, спортивные и детские площадки.

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