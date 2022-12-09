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Отказ от снеков, чипсов и фастфуда поможет снизить стресс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otkaz-ot-snekov-chipsov-i-fastfuda-pomozhet-snizit-stress
Отказ от снеков, чипсов и фастфуда поможет снизить стресс
Фото pxhere.com

Исследование ученых из Эдинбургского университета в Шотландии показало, что соленая пища повышает уровень стресса.

При этом исследователи из Эдинбурга пришли к мнению, что главной причиной для беспокойства в обществе является не сама поваренная соль, а ультра-обработанные продукты, в которых ее содержание может быть чрезмерным, но потребители об этом не задумываются.

Речь идет о снеках, чипсах, копченых мясопродуктах, и фастфуде — того, что употребляется на ходу и незаметно, но зачастую в больших количествах.

«Чрезмерное потребление соли может привести к повышенному производству гормонов стресса, известных как глюкокортикоиды. Мы то, что мы едим, и понимание того, как пища с высоким содержанием соли меняет наше психическое здоровье, является важным шагом к улучшению самочувствия, — говорит Мэтью Бейли, ведущий автор исследования и профессор физиологии почек в Эдинбургском университете. — Общеизвестно, что употребление слишком большого количества соли повреждает сердце, сосуды и почки. Наше исследование указывает, что высокое содержание соли в пище также мешает организму справляется со стрессом».

Ученые призвали органы здравоохранения заняться регулированием содержания соли в расфасованных продуктах.

«Правительствам необходимо работать с производителями продуктов питания, чтобы снизить содержание натрия в основных продуктах питания», — пояснил Бейли.

Текущие рекомендации ВОЗ предполагают, что люди должны стремиться потреблять менее 2300 мг натрия в день. Однако средний житель Европы или США намного превышает норму по соли, потребляя примерно 3400 мг натрия в день.

По словам диетолога по питанию и настроению Линдси Делк, сокращение потребления соли и продуктов, подвергшихся глубокой обработке, поможет сбросить вес, поддерживать нормальное кровяное давление, снизит риск сердечных заболеваний и уменьшит риск таких состояний, как депрессия и тревога.

Автор:

Александр Свириденко

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