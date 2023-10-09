Отгрузка дизельного топлива в танкеры на экспорт началась в Новороссийске
Экономика
09.10.2023 13:56
Правительство России 6 октября приняло меры для стабилизации ситуации с топливом.
Среди них — частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива. Теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам только для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% топлива.
В связи с этим 7 октября началась отгрузка дизтоплива в портах Новороссийска и Приморска.
«На основании заявок нефтяных компаний и деклараций на них с минувшей субботы, 7 октября, начались отгрузки нефтепродуктов в Новороссийске и Приморске», — цитирует пресс-секретаря, советника президента «Транснефти» Игоря Демина РИА «Новости».
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