Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Отгрузка дизельного топлива в танкеры на экспорт началась в Новороссийске

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/otgruzka-dizelnogo-topliva-v-tankery-na-eksport-nachalas-v-novorossijske
Отгрузка дизельного топлива в танкеры на экспорт началась в Новороссийске
Фото: epp.genproc.gov.ru

Правительство России 6 октября приняло меры для стабилизации ситуации с топливом.

Среди них — частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива. Теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам только для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% топлива.

В связи с этим 7 октября началась отгрузка дизтоплива в портах Новороссийска и Приморска.

«На основании заявок нефтяных компаний и деклараций на них с минувшей субботы, 7 октября, начались отгрузки нефтепродуктов в Новороссийске и Приморске», — цитирует пресс-секретаря, советника президента «Транснефти» Игоря Демина РИА «Новости».

Читайте также: цены на бензин снизились в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях