Отели международных брендов в Краснодаре продолжат работу под руководством операторов из РФ

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Об этом рассказал мэр краевой столицы Андрей Алексеенко. Сейчас в Краснодаре работают семь отелей зарубежных брендов: Marriott, Crowne Plaza, Hampton By Hilton, Hilton Garden, Golden Tulip, Four Points by Sheraton и Ibis.

« В Краснодаре отели международных брендов перейдут российским операторам и продолжат работу», — написал Алексеенко в Telegram.

Глава города отметил, что в работе отелей ничего не изменится, потому что у них российские владельцы. Отели международных брендов могут продолжить работать под прежним названием или сменить его.

По словам Алексеенко, в 2022 году в Краснодаре ожидают до 10 млн транзитных туристов.

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