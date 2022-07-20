Отели международных брендов в Краснодаре продолжат работу под руководством операторов из РФ
Экономика
20.07.2022 19:40
Об этом рассказал мэр краевой столицы Андрей Алексеенко. Сейчас в Краснодаре работают семь отелей зарубежных брендов: Marriott, Crowne Plaza, Hampton By Hilton, Hilton Garden, Golden Tulip, Four Points by Sheraton и Ibis.
« В Краснодаре отели международных брендов перейдут российским операторам и продолжат работу», — написал Алексеенко в Telegram.
Глава города отметил, что в работе отелей ничего не изменится, потому что у них российские владельцы. Отели международных брендов могут продолжить работать под прежним названием или сменить его.
По словам Алексеенко, в 2022 году в Краснодаре ожидают до 10 млн транзитных туристов.
Читайте также: сеть отелей Marriott объявила о приостановке работы в России.
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