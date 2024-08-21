Отельер в Сочи «попал» на миллионы за незаконное потребление электричества

Уютный эко-отель в духе Швейцарии пестрит положительными отзывами туристов Черноморского побережья. Вот только этот же объект в базе «ТНС энерго Кубань» долгое время числился обычным частным домовладением. Так владелец предполагал облегчить коммунальные расходы.

Однако скрывать коммерческую деятельность и оплачивать потребленные киловатты по тарифу «население» для бизнесмена оказалось еще дороже. После проверки «ТНС энерго Кубань» и правоохранительных органов «скрытый коммерсант» оказался должен 4,6 млн рублей за свет.

Счета за август собственник эко-отеля получит уже как юридический клиент. Договор с энергетиками предприниматель переоформил добровольно. Иначе помимо материального ущерба ему могла грозить ответственность: административная или даже уголовная. Половину долга бизнесмен уже оплатил, остальное он будет погашать ближайшее время вместе с текущими платежами.

С начала этого года в Краснодарском крае и Республике Адыгея проверили 1 399 объектов. Выявили 571 случай подобного нецелевого использования ресурса. В числе нарушителей — гостиницы, кафе и салоны красоты в Сочи и Новороссийске.

В «ТНС энерго Кубань» советуют не ждать следующего рейда и привести свои договорные отношения в соответствие с категорией в добровольном порядке.