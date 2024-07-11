Отдельный зал для богатых пассажиров появился на железнодорожном вокзале Адлера

На 4 этаже железнодорожного вокзала Адлера начал работать круглосуточный бизнес-зал.

В нем пассажирам поездов доступны: оборудованное пространство для отдыха и работы, Wi-Fi, питание по системе «Шведский стол», детский уголок, душевая зона и даже переговорная комната.

О стоимости услуг VIP-зала пока не сообщается. Все интересующие вопросы по работе бизнес-зала можно уточнить по телефонным справочным номерам железнодорожного вокзала в Адлере, сообщает пресс-служба СКЖД.

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