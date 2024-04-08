Отбор граждан на военную службу по контракту обсудили в Краснодарском крае

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов 8 апреля провел совещание, на котором обсудили вопросы отбора граждан на военную службу по контракту, а также наградили представителей военных комиссариатов и пунктов отбора.

Александр Власов отметил, что на сотрудниках военкоматов сейчас лежит ответственная задача — подготовить и направить призывников в воинские части в рамках призывной кампании.

«Подготовка и проведение мобилизации, организация и ведение воинского учета, мероприятия по военно-профессиональной ориентации и профессиональному психологическому отбору граждан, призыв граждан на контрактную военную службу — все это и многое другое позволяет личному составу военкоматов вносить достойный вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны», — сказал замглавы региона.

В краевых и муниципальных СМИ идет активная информационно-агитационная работа на тему контрактной службы. Во всех муниципалитетах разместили баннеры. В разъяснительной работе участвуют патриотические, общественные организации и объединения, представители органов местного самоуправления, лидеров национальных сообществ и участников СВО. В военкоматах работают волонтеры, которые занимаются персональным сопровождением кандидатов в ходе отбора и приема на военную службу по контракту. Кроме того, работают выездные пункты.

В регионе действует комплекс мер соцподдержки участников спецоперации и их семей. Заключившие контракт с Министерством обороны на прохождение военной службы получают федеральную выплату в размере 195 тыс. рублей. С 1 апреля из бюджета Кубани бойцам выплачивают по 1 млн рублей. Еще 200 тыс. выплачивают за поступление на службу в именные краснодарские подразделения. Единовременная выплата для таких бойцов составляет почти 1,4 млн рублей.

В некоторых муниципалитетах заключившим контракт с Минобороны выплачивают от 50 до 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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