От зарождения клеток до покорения космоса: нейросеть нарисовала историю мира
Культура
18.08.2022 09:59
Миллиарды лет уместились в трехминутном ролике блогера из Бельгии Ксандера Стенбрюгге.
Нейросеть изобразила, как развивалась жизнь на Земле: от появления первых клеток, животных, поселений до зданий, киберпанка будущего и разрушения цивилизации. Сюжет для видео автор придумал на основе 36 запросов. Собранные вместе, они показали не только прошлое, но и прогноз на будущее.
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