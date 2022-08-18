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От зарождения клеток до покорения космоса: нейросеть нарисовала историю мира

Культура
18.08.2022 09:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/ot-zarozhdeniya-kletok-do-pokoreniya-kosmosa-nejroset-narisovala-istoriyu-mira
Видео канала «Кубань 24»

Миллиарды лет уместились в трехминутном ролике блогера из Бельгии Ксандера Стенбрюгге.

Нейросеть изобразила, как развивалась жизнь на Земле: от появления первых клеток, животных, поселений до зданий, киберпанка будущего и разрушения цивилизации. Сюжет для видео автор придумал на основе 36 запросов. Собранные вместе, они показали не только прошлое, но и прогноз на будущее.

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