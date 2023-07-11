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От подтоплений и прочих катаклизмов: молебен о заступничестве во время плавания прошел в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ot-podtoplenij-i-prochih-kataklizmov-moleben-o-zastupnichestve-vo-vremya-plavaniya-proshel-v-anape
От подтоплений и прочих катаклизмов: молебен о заступничестве во время плавания прошел в Анапе
Фото t.me/anapaofficial

Молебен перед иконой Богородицы «Спасительница утопающих» в 6:00 на малой бухте отслужил настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Александр Карпенко.

Богородица почитается верующими как покровительницы моряков — она способна оградить от природных катаклизмов и подтоплений и оказать Небесную помощь всем пребывающим на море.

В молебне приняли участие священнослужители, жители курорта и отдыхающие, сообщает пресс-служба мэрии Анапы в Telegram.

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