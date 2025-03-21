От души, а не по долгу: застройщик «НВМ» помогает детям с тяжелыми заболеваниями

Благотворительность и строительство со времен Руси были если не синонимами, то близкими по духу понятиями. Когда-то наши предки бескорыстно бросались на помощь своим соседям, всем селом отстраивая сгоревшие или пострадавшие от наводнений дома.

Сегодня многие представители строительной отрасли продолжают традиции. Один из крупнейших краснодарских девелоперов «НВМ» активно взаимодействует с благотворительным фондом помощи детям «Край добра».

Детям нужны ангелы-хранители

Когда дети нуждаются в помощи, на выручку приходит фонд «Край добра». Они, в свою очередь, ищут ангелов-хранителей для своих подопечных.

Ежедневно в двери фонда стучатся родители детей с тяжелыми заболеваниями. Вылечить можно далеко не всех, но улучшить жизнь по силам многим. С начала 2025 года строительная компания «НВМ» оказала помощь пятерым тяжелобольным детям.

— Надеемся, что наш пример вдохновит и других представителей бизнеса. Благотворительность – это личная позиция руководства, которую поддерживают и сотрудники, — рассказывает представитель компании «НВМ» Темиркан Абатов.

Пятилетний Илья Коваль из Краснодара с врожденным пороком развития позвоночника и спинного мозга благодаря помощи девелопера получит новые аппараты на голеностопные суставы. Семилетней Мирославе Морозовой из Динского района с рождения поставили страшный диагноз – порок сердца. После очередной тяжелой операции малышка чудом осталась в живых, но сильно пострадали моторные навыки: Мирослава не могла ходить, садиться и даже держать голову. Компания «НВМ» оплатила девочке дорогостоящий курс реабилитации в Москве.

Еще один краснодарец, трехлетний Денис Кремер уже отправился на реабилитацию в Санкт-Петербург. У мальчика – выраженное расстройство экспрессивной речи, Денис не разговаривает после перенесенной вирусной инфекции. Неврологи дают положительные прогнозы, при постоянных курсах реабилитации. Группа компаний «НВМ» перечислила необходимую сумму, чтобы помочь малышу сказать свое первое «мама».

Когда счет идет на минуты и час ы

Далеко не каждого ребенка с тяжелым заболеванием можно транспортировать на обычном авто – иногда это бывает опасно для жизни. Чтобы добраться к месту лечения в столице, несколько маленьких краснодарцев отправились туда на реанимобиле, оснащенным всем необходимым медицинским оборудованием. На транспортировку компания «НВМ» оперативно перечислила необходимые средства.

Еще двое детей, Мария Козырева с пороком сердца и Анастасия Ларичева с заболеванием суставов нуждаются в генетических исследованиях. Они помогут поставить правильные диагнозы и назначить дальнейшее лечение. Застройщик «НВМ» оплатил анализы.

— Какие бы трудности не были в стране и в отдельных отраслях, благотворительные фонды – это не та организация, которая может сказать своим подопечным: простите, у нас кризис, пока мы не будем вам помогать. Здоровье ждать не будет. Поэтому наша компания не может оставаться в стороне, когда есть шанс помочь хотя бы одному ребенку, —подчеркивает Темиркан Абатов.

Представитель ГК «НВМ» отмечает: эти дети и их родители – настоящие бойцы. Они сражаются со своими личными кризисами и проблемами, и застройщик надеется, что поможет сделать эту борьбу победной.

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