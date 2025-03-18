От 500 тыс. до 1 млн получат учителя и врачи, которые переедут в Геленджик

В этом году в Геленджике стартуют две новые программы по привлечению в город специалистов социальной сферы.

По словам главы курорта Алексея Богодистова, медики, которые переедут в Геленджик и впервые трудоустроятся в медучреждения города, получат единовременные выплаты. Врачам будет полагаться по 1 млн рублей, среднему медперсоналу — по 500 тыс. рублей.

Также меру поддержки предусмотрели и для педагогов, которые приедут в Геленджик и начнут работать в школах города. Размер единовременной выплаты учителям составит 500 тыс. рублей.

«Важно, что эти выплаты станут дополнением к существующим федеральным и региональным программам. Вместе они создадут комплексную систему мотивации, которая позволит нам выровнять кадровый дефицит в образовании и здравоохранении», — написал Богодистов в Telegram.

Читайте также: медики из Краснодара могут получить выплату в 1,5 млн рублей на взнос по ипотеке. Мера поддержки действует только для специалистов медорганизаций краевой столицы: врачей и специалистов среднего медперсонала — фельдшеров, медсестер и акушеров, а также водителей скорой помощи.

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