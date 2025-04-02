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Осужденный за дискредитацию ВС РФ житель Сочи не смог оспорить приговор

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/osuzhdennyj-za-diskreditatsiyu-vs-rf-zhitel-sochi-ne-smog-osporit-prigovor
Осужденный за дискредитацию ВС РФ житель Сочи не смог оспорить приговор
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Судебная коллегия по уголовным дела Краснодарского краевого суда по апелляционной жалобе рассмотрела уголовное дело в отношении мужчины, которого ранее суд признал виновным в дискредитации ВС РФ и отправил на 5,5 лет в колонию.

Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенный суд Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», марте 2022 года сочинец разместил на своей странице в соцсети пост, в котором говорилось, что ВС РФ якобы разбомбили роддом в Мариуполе, в результате чего погибли мирные жители, в том числе женщины и дети. Кроме того, злоумышленник разместил пост с информацией о том, что российские военные якобы причастны к массовым преступлениям, в том числе связанными с убийством детей, а также последующему их сокрытию в Изюме.

Мужчина публиковал и другие сообщения, которые содержали утверждения о применении военнослужащими РФ физического насилия против мирных жителей.

Информация, публикуемая злоумышленником, не соответствовала действительности и была получена не из официальных источников, поэтому носила ложный характер и противоречила официальным данным Минобороны РФ. В суде сочинец заявил, что не хотел никого оболгать, а информацию считал достоверной, поскольку доверял источникам, из которых ее получал, а изготовленный предмет оружием не считал. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

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