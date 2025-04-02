Осужденный за дискредитацию ВС РФ житель Сочи не смог оспорить приговор

Судебная коллегия по уголовным дела Краснодарского краевого суда по апелляционной жалобе рассмотрела уголовное дело в отношении мужчины, которого ранее суд признал виновным в дискредитации ВС РФ и отправил на 5,5 лет в колонию.

Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенный суд Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», марте 2022 года сочинец разместил на своей странице в соцсети пост, в котором говорилось, что ВС РФ якобы разбомбили роддом в Мариуполе, в результате чего погибли мирные жители, в том числе женщины и дети. Кроме того, злоумышленник разместил пост с информацией о том, что российские военные якобы причастны к массовым преступлениям, в том числе связанными с убийством детей, а также последующему их сокрытию в Изюме.

Мужчина публиковал и другие сообщения, которые содержали утверждения о применении военнослужащими РФ физического насилия против мирных жителей.

Информация, публикуемая злоумышленником, не соответствовала действительности и была получена не из официальных источников, поэтому носила ложный характер и противоречила официальным данным Минобороны РФ. В суде сочинец заявил, что не хотел никого оболгать, а информацию считал достоверной, поскольку доверял источникам, из которых ее получал, а изготовленный предмет оружием не считал. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

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