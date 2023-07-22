Осторожно, менингит: иммунолог рассказал о путях заражения опасным заболеванием

В июле в Екатеринбурге выявили почти два десятка случаев заражения бактериальным и вирусным менингитом. Среди заболевших три ребенка с вирусным вариантом менингита и 15 взрослых — с менингококковой инфекцией.

О том, чем отличаются бактериальный и вирусный менингит и о способах профилактики рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Он отметил, что воспаление мозговой оболочки могут вызвать различные возбудители. Так серозный, вирусный тип, распространяется, в основном, фекально-оральным путем.

«Вирус живет в жаркое время в закрытых непроточных водоемах, это одна из разновидностей кишечного гриппа. Тяжелый менингит — гнойный, он бактериальный. Микроб передается воздушно-капельным путем, живет в носоглотке, и у большинства людей никак не проявляется, при этом при кашле и чихании человек заражает тех, с кем общается», — сказал врач.

По его словам, бактериальный менингит может «заявлять» о себе в форме насморка и боли в горле. У некоторых пациентов бактерии проникают в мозг, вызывая тяжелейшее воспаление с потерями сознания, судорогами и спазмами. Такой менингит может привести к инвалидности и даже смерти. Иммунолог отметил, что эпидемии бактериального менингита возникают достаточно редко. Для профилактики необходимо следить за здоровьем, вовремя проходить диспансеризацию и не допускать к работе людей с простудой, ведь именно в больших коллективах чаще всего случаются вспышки опасных заболеваний.

«Это могут быть школы, училища. Если микробом заражается человек, который предрасположен к воспалению, к заболеванию с клиническими проявлениями, то начинается вспышка. Сотрудники Роспотребнадзора начинают исследовать людей, берут мазки из носоглотки, выявляют контактировавших и наблюдают две-три недели за теми, кто контактировал. Всех контактных вакцинируют, и так гасится вспышка», — цитирует Жемчугова радио Sputnik.

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