Осторожно, комары: эксперт рассказал, как защититься от вируса чикунгунья

В Таиланде резко возросло число заразившихся вирусом чикунгунья. Инфекция переносится комарами и способна привести к нарушениям в работе нервной, сердечно-сосудистой системы и органов зрения.

О том, как избежать заражения, отправляясь в отпуск в тропики, рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Чикунгунья — вирус из группы так называемых альфавирусов, передается насекомыми, членистоногими. Как и вирус Зика, он характерен для Африки, Азии, но не для европейского региона. Если человек поехал в Таиланд, на Филиппины или в другую южную страну, где этот вирус распространился, он может заболеть из-за укуса комара, такие случаи не исключены», —сказал эксперт.

По его словам, к симптомам заболевания относятся лихорадка и боль в суставах. В большинстве случаев люди переносят инфекцию без серьезных последствий, однако она может дать тяжелые осложнения.

«Иногда возможны неврологические, сердечно-сосудистые осложнения, чикунгунья может действовать даже на глаза. Нужно быть осторожнее на месте и в случае укуса комара и появления симптомов болезни сразу обращаться к врачу», — предупредил Аграновский.

Чтобы не заразиться, вирусолог рекомендует, отправляясь в тропические страны, использовать репелленты и следить за тем, чтобы окна в отелях были оснащены москитными сетками. Он также напомнил, что чикунгунья — не единственный вирус, который передается комарами, сообщает радио Sputnik.

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