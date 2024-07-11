Осторожно, фейк: поджигатели устанавливают линзы на полях в Брюховецком районе

В соцсетях появилось видео, снятое якобы в поле в Брюховецком районе. На кадрах видно, что среди пшеницы в землю воткнуты палки, к которым скотчем примотаны лупы. По словам автора кадров, неизвестные установили линзы под нужным углом с целью устроить пожар.

«Чтобы найти такую линзу, нужно очень хорошо постараться. На обследование поля нескошенной пшеницы средней величины, то есть несколько гектаров земли, потребуется больше суток. Это также тяжело, как найти иглу в стоге сена», — отмечает специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что заявлений об обнаружении луп в полях в ведомство не поступало. Не поступало подобной информации и в региональное министерство сельского хозяйства. Видео, снятое якобы в Брюховецком районе, — фейк.

Подобный вброс был летом 2022 года в Ростовской области. Тогда по пабликам и СМИ региона распространились видео и информация, что на Дону якобы орудуют диверсионные группы, которые поджигают поля с помощью луп. Но местное МЧС опровергло информацию.

«Любая подобная информация — фейк, цель которого посеять панику среди мирного населения. Главное управление МЧС России по Ростовской области информирует о том, что необходимо доверять только официальной информации», — сообщили в ведомстве.

Однако реальные случаи с поджогом полей были в Курской области и в Ставропольском крае. В последнем сгорело 230 га пшеницы, ущерб составил более 8 млн рублей. На месте происшествия тогда нашли около 50 линз.