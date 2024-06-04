Остановку и стоянку машин запретят на нескольких улицах Краснодара с 1 июля

Изменения коснутся четырех улиц краевого центра: Красных Партизан, Рылеева, 70-летия Октября и Гимназической.

Ограничения будут действовать на следующих участках:

по улице Красных Партизан на участке от Тургенева до Академика Трубилина;

по улице Рылеева на участке от Аэродромной до Севастопольской;

по нечетной стороне улицы 70-летия Октября на участке от Генерала Шифрина до бульвара Клары Лучко;

по улице Гимназической в районе дома № 36.

На этих участках дорог установят соответствующие дорожные знаки. Ограничения введут для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для исключения парковки машин на проезжей части — это может создавать помехи другим участникам движения, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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