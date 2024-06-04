Остановку и стоянку машин запретят на нескольких улицах Краснодара с 1 июля
Общество
04.06.2024 18:41
Изменения коснутся четырех улиц краевого центра: Красных Партизан, Рылеева, 70-летия Октября и Гимназической.
Ограничения будут действовать на следующих участках:
- по улице Красных Партизан на участке от Тургенева до Академика Трубилина;
- по улице Рылеева на участке от Аэродромной до Севастопольской;
- по нечетной стороне улицы 70-летия Октября на участке от Генерала Шифрина до бульвара Клары Лучко;
- по улице Гимназической в районе дома № 36.
На этих участках дорог установят соответствующие дорожные знаки. Ограничения введут для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для исключения парковки машин на проезжей части — это может создавать помехи другим участникам движения, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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