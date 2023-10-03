Останки советских солдат перезахоронят в Абинском районе

Церемонию проведут накануне 80-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков — 5 октября в 10:00.

Останки 18 неизвестных советских воинов нашли в районе добровольцы региональной общественной военно-патриотической поисковой организации «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» и краевой поисковой организации «Кубанский плацдарм». Их торжественно перезахоронят на территории воинского мемориала «Аллея Славы» кладбища № 3.

«На Кубани продолжают работу по поиску воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Только в нынешнем году с воинскими почестями были захоронены останки 93 советских солдат. Продолжают работу по благоустройству и ремонту воинских захоронений. До конца 2023 года отремонтируют 29 мемориалов. Работу продолжат и в следующем году. На эти цели в федеральном и краевом бюджетах предусмотрели более 100 млн рублей. Это второй по объему показатель в стране», — сказал заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Поисковые отряды Кубанского казачьего войска работают в Горячем Ключе, Армавире, Абинском и Павловском районах, а в состав краевого отделения «Поискового движения России» входят 17 общественных организаций.

Добровольцы постоянно проводят встречи со студентами и школьниками и обучающие семинары, походы по местам Боевой славы.

«Организуют масштабную экспедицию «Битва за Кавказ», проект «Без срока давности», общественные приемные «Судьба солдата», учебные Вахты Памяти для юных поисковиков, конференции руководителей и активистов поисковых организаций», — цитирует руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Алексея Горбенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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