Осенью билеты на поезда до Крыма подешевеют в 1,6 раза

Речь идет о стоимости билетов в плацкарт по маршруту Москва — Симферополь. В конце октября их цена упадет с 5 511 до 3 473 рублей.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» единственная осуществляет железнодорожные перевозки в Крым. Их проводят на фирменных поездах «Таврия» уже порядка шести лет.

Помимо бюджетного плацкартного варианта, перевозчик также предлагает такие типы вагонов, как купе, СВ и люкс. Так, согласно данным с сайта, летом цена на билеты в купе на поезда по маршруту Москва — Симферополь начинается от 8 814 рублей.

В России с конца прошлого года индексация тарифов, сборов и платы на перевозки в плацкартных и общих вагонах достигла 10,75%. Индексацию тарифов проводят каждый год, сообщает РИА «Новости».

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