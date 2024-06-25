ОСАГО исключили из списка обязательных документов при регистрации машин в России

Также теперь будут снимать с регистрации похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца. Соответствующий законопроект 25 июня приняли депутаты Госдумы в третьем чтении.

Так, принятый закон исключает полис ОСАГО из списка документов, требующихся для проведения регистрационных действий, связанных с постановкой транспорта на государственный учет или сменой владельца.

Кроме того, парламентарии приняли поправки, согласно которым больше не нужно заключать договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. По новому закону, находящееся в розыске похищенные или угнанные транспортные средства теперь будут снимать с госучета по заявлению их владельцев.

Другое нововведение — при продаже автомобиля владелец теперь может сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство, сообщает РИА «Новости».

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