ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации авто в России

Речь о постановке транспорта на государственный учет и регистрации при смене владельца машины. Соответствующий законопроект прошел второе чтение в Госдуме РФ.

Также предложено разрешить автомобилистам при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Такая возможность будет доступна в том случае, если договор продажи авто заключили через портал «Госуслуги» или его удостоверил нотариус.

Кроме того, согласно поправкам, находящееся в розыске похищенное или угнанное транспортное средство снимут с государственного учета по заявлению владельца машины. Ранее речь шла только о похищенном автомобиле.

Кроме того, в случае принятия закона основанием для отказа в постановке на госучет, в том числе в связи со сменой владельца, станет «обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор» в течение положенного срока. Это касается ввезенного физическим лицом в РФ из-за границы транспортного средства, сообщает ТАСС.

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