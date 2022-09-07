Опрос: в ЮФО около 60% детей ходят в дополнительные кружки и секции

Видео канала «Кубань 24»

Соответствующую статистику привел известный интернет-сервис для размещения объявлений.

По данным исследователей, количество предложений о внешкольных занятиях в начале учебного года выросло по всей стране примерно на 50%. Средние цены остались прежними: стоимость групповых уроков — от 150 рублей, а индивидуальных — в районе 500 рублей.

Кроме того, на юге России почти 60% детей ходят в дополнительные кружки. Самыми популярными стали спортивные секции, их посещают дети 37% опрошенных родителей. Далее идут творческие занятия — рисование или рукоделие, а также уроки с репетиторами. При этом каждый десятый ребенок посещает занятия по музыке.

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