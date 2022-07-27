Опрос: в Краснодарском крае 28% жителей считают свою работу скучной и неинтересной
Неинтересным свое занятие называют 41% работников сферы управления персоналом, 36% — сферы продаж, обслуживания клиентов, административного персонала, финансов и бухгалтерии, 35% — области закупок.
Всего было опрошено 4 тыс. 300 респондентов из России. На Кубани о скучной работе заявили 33% мужчин и 29% женщин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса hh.ru.
Меньше всего о том, что их занятие неинтересное, высказались научные специалисты и работники в сфере образования (19%), а также работники области высшего менеджмента (20%) и транспортно-логистической сферы (23%).
Отсутствие масштабных проектов устраивает 13% работников Краснодарского края. Это 27% представителей высшего менеджмента, 23% специалистов сферы искусства, развлечений, масс-медиа и добычи сырья и 21% занятых в сфере закупок. Не устраивает отсутствие крупных проектов 16% работников.
По ЮФО свою работу скучной считают 26% граждан. По всей России эта цифра достигает 31%. Наибольшее количество «скучающих» работников в Воронежской области (41%), а наименьшее — в Кемеровской области (16%) и Приморском крае (19%). Неинтересной работу называют 43% сотрудников от 18 до 24 лет, а среди специалистов от 55 лет — только 18%.
Читайте также: по данным опроса, только 15% кубанцев любят свою работу.
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