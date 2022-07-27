Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Опрос: в Краснодарском крае 28% жителей считают свою работу скучной и неинтересной

Общество
27.07.2022 12:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-v-krasnodarskom-krae-28-zhitelej-schitayut-svoyu-rabotu-skuchnoj-i-neinteresnoj
Опрос: в Краснодарском крае 28% жителей считают свою работу скучной и неинтересной
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Неинтересным свое занятие называют 41% работников сферы управления персоналом, 36% — сферы продаж, обслуживания клиентов, административного персонала, финансов и бухгалтерии, 35% — области закупок.

Всего было опрошено 4 тыс. 300 респондентов из России. На Кубани о скучной работе заявили 33% мужчин и 29% женщин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса hh.ru.

Меньше всего о том, что их занятие неинтересное, высказались научные специалисты и работники в сфере образования (19%), а также работники области высшего менеджмента (20%) и транспортно-логистической сферы (23%).

Отсутствие масштабных проектов устраивает 13% работников Краснодарского края. Это 27% представителей высшего менеджмента, 23% специалистов сферы искусства, развлечений, масс-медиа и добычи сырья и 21% занятых в сфере закупок. Не устраивает отсутствие крупных проектов 16% работников.

По ЮФО свою работу скучной считают 26% граждан. По всей России эта цифра достигает 31%. Наибольшее количество «скучающих» работников в Воронежской области (41%), а наименьшее — в Кемеровской области (16%) и Приморском крае (19%). Неинтересной работу называют 43% сотрудников от 18 до 24 лет, а среди специалистов от 55 лет — только 18%.

Читайте также: по данным опроса, только 15% кубанцев любят свою работу.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»
  3. Спасатели добрались до туриста, сломавшего ключицу в горах Сочи
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Прямой эфир
Мы в соцсетях