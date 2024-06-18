Опрос: сыры Краснодарского края вошли в тройку самых вкусных в России

День сыродела в России отмечают 18 июня. Сервис бронирования жилья для отдыха провел опрос и узнал, где жители страны пробовали самые вкусные сыры.

По данным исследования, «сырной» столицей оказалась Кострома, за которую проголосовали 30% респондентов. Качество местных сыров отметили еще в 1880 году на всемирной выставке в Лондоне.

Про адыгейский сыр, который готовится исключительно из коровьего молока, вспомнили порядка 20% участников опроса, что вывело этот регион на второе место в рейтинге.

Топ-3 списка замыкает Краснодарский край, чей сыр понравился 12% опрошенных. На сегодняшний день Кубань входит в число крупнейших производителей сыра в России. В регионе ежегодно производят более 40 тыс. т сыров из козьего и коровьего молока.

Кроме того, в пятерку мест, где, по мнению россиян, производят лучший сыр в стране, попали Калининградская область и Крым, сообщает пресс-служба Твил.ру.

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