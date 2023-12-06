Опрос: денежная премия стала самым желанным подарком для жителей России

Исследование провели аналитики сервиса по поиску работы. Согласно результатам опроса, 91% россиян выбрали денежную премию в качестве самого желанного подарка на работе.

Также на верхние строчки списка лучших подарков от коллег попали сертификаты в магазины и сладости. Эти варианты выбрали 29% и 18% респондентов соответственно. Кроме того, в число желанных подарков вошли сувениры и корпоративный мерч — 10%, грамоты и наградные статуэтки — 8%, новогодняя атрибутика — 7%. Еще 6% опрошенных поддержали передачу денег, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные фонды и приюты для бездомных животных.

По мнению более чем половины участников опроса, работодатели тратят на подарок для одного сотрудника от 500 до 1 тыс. рублей. Другие 29% считают, что на это уходит 1-2 тыс. рублей. Еще 18% уверены, что их корпоративные подарки стоят более 2 тыс. рублей.

Также опрошенные рассказали о наиболее необычных новогодних подарках от коллег — набор гантелей, корм для собак, мазь для суставов, ковбойская шляпа, часы с кукушкой, несколько пачек семечек.

В исследовании приняли участие 2 тыс. 110 работающих россиян в возрасте 25-55 лет, сообщает RT.

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