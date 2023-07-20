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Опрос: более половины россиян хотели бы завести ребенка в течение ближайших трех лет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-bolee-poloviny-rossiyan-hoteli-by-zavesti-rebenka-v-techenie-blizhajshih-treh-let
Опрос: более половины россиян хотели бы завести ребенка в течение ближайших трех лет
Фото unsplash.com

По данным исследования НИУ ВШЭ, 52% россиян хотели бы иметь детей в течение ближайших трех лет. Эта доля остается стабильной несмотря на события 2022-2023 годов.

Респондентам, желающим завести ребенка, задавали вопрос о том, как изменились их планы за последний год. Исследователи отметили, что 63% планирующих рождение детей не изменили намерения, 12,3% решили родить ребенка, которого ранее не планировали, 8,7% — собираются родить ребенка раньше, чем планировали до этого, и 5% — решили отказаться от рождения ребенка или отложить его.

Те, кто решил родить раньше или незапланированного ребенка, ориентировались на субъективные причины, также их материальное положение не менялось за последний год и они в целом удовлетворены жизнью. В основном это женщины старше 35 лет.

Отказываются от рождения ребенка или откладывают это решение преимущественно респонденты, оказавшиеся в сложном финансовом положении, которые неуверенны в будущем и ощущают нестабильность.

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