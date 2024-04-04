Опрос: более 40% россиян считают себя «жаворонками»

Исследователи провели опрос в интернете и выяснили, к какому хронотипу себя относят жители России.

Так, большинство опрошенных (42%) называют себя «жаворонками» — они предпочитают рано ложиться спать и рано вставать. На втором месте по популярности (31%) оказались «совы», которые предпочитают поздно ложиться спать и поздно вставать.

В промежуточный хронотип — «голуби» — вошли оставшиеся 27% респондентов. Это те, кто может приспособиться к различным режимам сна и бодрствования.

Также 36% участников опроса приходилось менять свой хронотип в течение жизни в основном в сторону более раннего подъема. У других 31% режим сна оставался одним и тем же.

При этом 19% «жаворонков» со временем стали «совами». Еще 14% опрошенных меняли свой режим сна несколько раз в разные стороны.

Кроме того, согласно исследованию, среди основных факторов, влияющих на режим сна и бодрствования, 58% указали график работы, образ жизни и питание.

Участники опроса также назвали наиболее удобное для них время работы: почти две трети респондентов любят начинать работу с 8:00 или 9:00, а заканчивать в 17:00. Всего в онлайн-исследовании приняли участие более 18 тыс. человек, сообщает RT.

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