Опрос: более 40% краснодарцев признались в интернет-зависимости

Исследование провели аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

Среди тех, кто питает слабость к современным девайсам и интернету, больше молодежи. Такую проблему признали 56% опрошенных в возрастной категории до 24 лет. А среди респондентов старше 45 — лишь 34%. О том, что периодически отказываются от современных гаджетов в целях профилактики, рассказали 44% опрошенных. Например, уезжают на какое-то время в глушь, где нет никакой связи.

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