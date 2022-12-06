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Опрос: более 40% краснодарцев признались в интернет-зависимости

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-bolee-40-krasnodartsev-priznalis-v-internet-zavisimosti
Видео канала «Кубань 24»

Исследование провели аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

Среди тех, кто питает слабость к современным девайсам и интернету, больше молодежи. Такую проблему признали 56% опрошенных в возрастной категории до 24 лет. А среди респондентов старше 45 — лишь 34%. О том, что периодически отказываются от современных гаджетов в целях профилактики, рассказали 44% опрошенных. Например, уезжают на какое-то время в глушь, где нет никакой связи.

Читайте также: психолог рассказал, как бороться с зависимостью от гаджетов.

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