Опрос: 60% россиян предпочли бы длинные выходные в мае

Аналитики провели исследование и выяснили, как россияне относятся к инициативе продлить майские праздники за счет январских каникул.

Почти 60% проголосовали за инициативу объединить майские праздники в одни большие выходные. Из них 35% в качестве указали тот факт, что многие все равно берут отпуск между 1 и 9 мая. Еще четверть опрошенных хотели бы хотели бы на майские праздники реализовать больше планов.

При этом 27% участников опроса отрицательно относятся к длинным каникулам. Из них 16% не готовы жертвовать январскими праздниками. Еще 11% считают, что это плохо скажется на продуктивности. При этом 13% отметили, что у них нет предпочтений относительно того, в какой месяц отдыхать.

Ближайшие майские праздники 28% россиян проведут как обычные выходные, 17% потратят время на семью. Из них 51% заявили о том, что собираются провести выходные за городом. Только 15% устроят себе полноценный отпуск. На работе в это время будут 11% опрошенных, еще 9% сообщили о том, что намерены заняться хобби. Всего 5% заявили, что собираются устроить пикник с шашлыками, пишет RT.

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