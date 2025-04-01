Оперштаб Кубани опроверг слухи о новых выплатах при рождении детей

В Telegram-каналах, соцсетях и некоторых СМИ начали распространять информацию о том, что губернатор Краснодарского края якобы подписал постановление о новой выплате при рождении ребенка.

По данным оперштаба, в некоторых СМИ публикации вышли с «доработанным» заголовком о том, что новые выплаты полагаются беременным школьницам.

В оперштабе Кубани подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности и является фейком. А само «постановление» является подделкой, составленной безграмотно и с ошибками: юридическими и грамматическими.

«Например, «выплата» положена в «период действия настоящего постановления», а сам период не указан. Такую формулировку никогда не пропустит юридическая служба. Кроме того, в пункте 5, во фразе «Контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя Губернатора» пропущено слово «возложить». Такие «ляпы» невозможны в настоящих постановлениях главы региона», — отметили в оперативной штабе Краснодарского края.

Также отмечается, что подобный документ обязательно должен быть официально опубликован. В поддельном заявлении такого пункта нет. Ничего подобного на официальном сайте администрации Краснодарского края не публиковалось.

«Само фальшивое постановление злоумышленники рассылали редакциям с почтового сервиса @ inertnet.ru — таким никогда не пользуются ни администрация, ни региональная пресс-служба», — отметили в оперштабе.

При этом, некоторые СМИ решили не проверят документ на подлинность и выпустили материалами с заголовками о том, что поддельное постановление предполагает выплаты беременным школьницам. Ничего подобного не написано даже в фальшивом документе.

В Краснодарском крае в дополнение к федеральным введено много настоящих мер поддержки семей с детьми.

Например, среди них:

Региональный материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей в размере 160 707 рублей;

Бесплатный проезд для школьников из многодетных семей;

Ежегодная компенсация многодетной семье части стоимости затрат на обучение детей по программам среднего профессионального образования;

Ежегодная денежная выплата многодетным семьям;

Предоставление детям отдельных категорий бесплатных путевок в санатории и лагеря, а также компенсации их стоимости;

Социальные контракты на открытие своего дела или личного подсобного хозяйства, а также переобучение и поиск работы;

Субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

Компенсации и субсидии на газификацию домовладения.

С полным перечнем и подробным описанием действующих мер социальной поддержки жителей Кубани можно ознакомиться на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

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