Оперштаб Кубани опроверг фейк о проблемах с выдачей жизненно важных лекарств

В оперштабе Краснодарского края назвали недостоверной информацию о получении лекарств для больных аутоиммунными заболеваниями только в краевом центре.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что пациенты Краснодарского края, больные бронхиальной астмой, болезнью Крона, псориазом, ревматическими заболеваниями, якобы могут остаться без жизненно важного лечения.

«Это связывают с якобы возможными изменениями в порядке выдачи необходимых медпрепаратов, из-за чего каждый месяц жителям придется приезжать за лекарствами в Краснодар. Эта информация не соответствует действительности», — пояснили в краевом оперштабе.

По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, жители региона продолжат получать генно-инженерные препараты по рецептам в поликлиниках по месту жительства.

«При необходимости, для определения тактики лечения и наличия сопутствующих заболеваний, подбора новой схемы лечения пациентов будут госпитализировать в межрайонные центры. Они расположены в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире и Ейске», — говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

