Оперная дива из Краснодара Анна Нетребко объявила о разводе с мужем

Российская оперная певица Анна Нетребко и азербайджанский певец Юсиф Эйвазов подали совместное заявление о разводе после 10 лет брак.

Об этой новости артисты сами сообщили своим поклонникам.

«После десяти счастливых лет совместной жизни мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться», — приводит говорится в сообщении.

О причинах расставания артисты не сообщили, но отметили, что с нетерпением ждут уже анонсированных совместных выступлений.

«Мы остаемся близкими друзьями, объединенными нашей общей любовью к Тьяго», — добавили артисты.

Анна Нетребко и азербайджанский певец Юсиф Эйвазов поженилась зимой 2015 года. У артистов нет общих детей, но Юсиф Эйвазов с теплотой относится к сыну Анны от предыдущего брака с Эрвином Шроттом — Тьяго.

В 2023 году тенор Юсиф Эйвазов за свои достижения получил почетную должность в Азербайджане. Его назначили директором Азербайджанского академического театра оперы и балета, сообщает портал Starhit.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оперная певица Анна Нетребко родилась и выросла в Краснодарском крае, она регулярно посещает свою малую родину. Оперная дорога певицы начиналась в Краснодаре в здании хора «Кубанская пионерия», в котором она была солисткой. В старших классах Анна Нетребко участвовала в конкурсе красоты «Мисс Кубань», где заняла второе место. Профессионально певческому искусству девушка училась в Санкт-Петербургской консерватории.