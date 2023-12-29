Операторам сотовой связи запретят бесконтрольно повышать тарифы выше инфляции

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

В начале декабря правительство утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года. Согласно этой стратегии, операторы связи могут поднимать тарифы выше уровня инфляции в том случае, если они вкладывают прибыль в развитие сетей и новые технологии. При этом бесконтрольно повышать тарифы на сотовую связь мобильным операторам не позволят.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что за последние 10 лет операторы инвестировали в инфраструктуру и оборудование, из-за чего не могли нарастить прибыль даже до уровня инфляции. Сейчас речь идет о развитии сетей поколения 5G, перед операторами стоит задача на создание российского оборудования, в связи с этим на отрасль ляжет ощутимая нагрузка по развитию сетей нового поколения.

Чернышенко добавил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за обоснованностью цен на мобильную связь, сообщает РИА «Новости».