Оператор мобильной связи МТС отменит роуминг в Крыму к концу июня

Роуминг в Крыму и Севастополе планируют полностью отменить не позднее 30 июня текущего года. Об этом 8 апреля сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

В ведомстве уточнили, что МТС — это последний из операторов «большой четверки», в которую также входят «Билайн», «МегаФон» и «Tele2», кто до сих пор сохраняет дополнительную плату за международный роуминг для абонентов на полуострове Крым. Эта территория вошла в состав РФ еще весной 2014 года.

Компания МТС уведомила ведомство о добровольном исполнении предписания и прекращении судебного обжалования. На территории полуострова минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

Уточняется, что нововведения будут внедряться поэтапно и полностью международный роуминг для абонентов МТС отменят не позднее 30 июня, сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», между Россией и Беларусью с 1 марта отменили плату за роуминг. Теперь жители России, находясь в Беларуси, могут звонить и пользоваться интернетом по бюджетным тарифам.

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